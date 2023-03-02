الخرطوم 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على مشاركة السودان في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بشأن الاستجابة للتعاون العالمي لما بعد جائحة كورونا التي تعقد في وقت لاحق اليوم في باكو عاصمة أذربيجان.ولفتت الانتباه إلى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان فولكر بيرتس أعرب عن أسفه لمقتل متظاهر بالرصاص أمس الأول بمنطقة شرق النيل بولاية الخرطوم،مؤكداً أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين امر غير مقبول،ويتعارض مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان.ونقلت صحف الخميس عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الركن نبيل عبد الله ، إن وفد خفر السواحل الأمريكي الذي وصل بور تسودان معني بالأمن البحري الدولي ويقوم بمراجعة كافة الموانيء التي ترسى فيها السفن الأمريكية لمراجعة مدى تطبيق لوائح وإجراءات المدونة البحرية الدولية.وأخبرت عن توقيع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات الصومالية بمقرها بالخرطوم أمس، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس،نصت على تبادل المواصفات القياسية بين البلدين وتنسيق المشاركات والمناشط والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات.وعرجت صحف السودان على مناقشة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أمس مع ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لأوضاع في الإقليم ومشاكل النازحين بصفة خاصة ، مشددا على ضرورة تجنيب القضية الإنسانية الصراعات السياسية.// انتهى //09:55ت م0041