الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساعتمد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منصة سومْتك لإقامة المزادات الإلكترونية تحت إشرافه، حيث تعدّ المنصة الخامسة والأحدث منذ إنشائه، وتختص المنصة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها وبيعها إلى المركز بما يتوافق مع قواعده ولوائحه؛ متيحاً بذلك لمزودي الخدمات من المسوقين والمعلنين البدء في التعاقد مع منصة سومْتك (soum.tech) لإقامة المزادات.وتسهم منصات المزادات الإلكترونية في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.وتعدّ هذه المنصات وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل؛ حيث تتيح المنصة خيارات تسجيل المشتري وشحن مبلغ "العربون" عوضًا عن إحضار شيكًا مصدّقًا، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يُعَد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسند إليه بهدف تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين، وذلك من خلال تعيين المتخصصين من القطاع الخاص.// انتهى //10:05ت م0042