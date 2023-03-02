الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن الزيارة التي يبدأها اليوم للرباط المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الاشكال بين الرباط وبروكسيل.وأشارت إلى انطلاق اجتماعات الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، لبحث قضايا التعاون الأمني بين الدول العربية، وتبني الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.وتطرقت إلى فوز مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا أحمد بولا تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد متقدما على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر وبيتر أوبي.وتناقلت صحف الخميس إعلان الدفاع المدني السوري عن تسجيل وفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في المناطق التي ضربها الزلزال قبل حوالي شهر.وتحدثت عن التحديات الضخمة التي تواجه تركيا بعد كارثة الزلزال، والمتمثلة في إعادة إعمار عشرات المدن والقرى المنكوبة جنوب البلاد.واهتمت صحف المغرب باجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي انطلق بالعاصمة الهندية نيودلهي، والمخصص لمناقشة موضوعات أمن الغذاء والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالة الكوارث.// انتهى //10:08ت م0043