مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للحوكمة والشؤون القانونية النسائية اليوم, عدداً من اللقاءات التي تختص في رفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لسير العمل ضمن مُبادرة "ارتقاء القانونية".وشارك في المبادرة نخبة من الخبراء والمختصين بالمجال القانوني بالمملكة, حيث نوقشت فيها العديد من الموضوعات ذات العلاقة، واستفاد من حضور اللقاءات ما يقارب ٥٠٠ شخص.وأضحت الوكيل المساعد للحوكمة والشؤون القانونية النسائية الدكتورة نورة بنت شرف الشريف أن الوكالة استطاعت أن تُحقق أحد أهم أدوارها في رفع مستوى الوعي القانوني من خلال عقد اللقاءات المُثرية والمميزة التي جرى تقديمها عبر المنصة الافتراضية الزووم وحضرها العديد من القيادات والمنسوبين الداعمين لرفع مستوى الوعي القانوني, مفيدة أن تلك اللقاءات سوف تُترجم إلى تطوير بيئة العمل مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في خدمة الحرمين وقاصديهما.// انتهى //10:13ت م0044