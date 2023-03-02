عرعر 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستمكن أطباء العمود الفقري بمنطقة الحدود الشمالية من إنهاء معاناة مريضة تعاني من دسك فاتق بالظهر في عملية جراحية استمرت لمدة ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.وأوضحت الصحة في الحدود الشمالية أن فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر تمكن من إنهاء معاناة مريضة من آلام شديدة وحادة في الظهر دامت معها لأكثر من 8 أشهر, حيث تم إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة التي أكدت وجود فتق غضروفي مهاجر بين الفقرتين الرابعة والخامسة بلغ التفرق فيه 4 سم ومتجه إلى أسفل وادي الظهر تسبب بعمل ضغط شديد على الأعصاب مع شلل جزئي وتبول لا إرادي.وأكد الفريق الطبي المعالج أنه تقرر بعد وضع الخطة العلاجية إجراء تدخل جراحي وعمل استئصال للغضروف بنجاح بعد أن تم إزالة الجزء الفاتق من الديسك باستخدام النهج الخلفي الأيسر الكلاسيكي وفتح الرباط الأصفر وإزالة الكتلة وتحرير الأعصاب من الضغط ، ومن ثم نقل المريضة لغرف التنويم ومتابعة الخطة العلاجية حتى استقرار الحالة ومغادرة المستشفى بسلامة بإذن الله.يذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 67938 مستفيدًا خلال العام الماضي 2022م ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 2165 عملية منها عمليات الروتينية والحرجة وعمليات السمنة ، كما تم تقديم 40122 خدمة في قسم الأشعة السينية 40122 و 3110 خدمة في الأشعة المقطعية واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ أكثر من 66 ألف مراجع وإجراء 509330 فحصاً مخبرياً.// انتهى //10:17ت م0045