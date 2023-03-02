الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسحقق متدربو كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، ومتدربو الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، 21 ميدالية في مسابقة كأس العالم للطهاة لعام 2023 بماليزيا.وتُعد هذه المسابقة الأكبر على مستوى العالم في الطهي، مسجلة في موسوعة جينيس لهذا العام التي شارك فيها 30 دولة وخضعت للتحكيم من قبل 120 محكماً دولياً على أكثر من 73 فئة تنافسية، حيث تميز متدربو الكليات التقنية بجودة الأداء، ليتحصلوا بذلك على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية، إلى جانب 17 ميدالية برونزية.وتجاوز عدد المتدربين والمتدربات بمنشآت المؤسسة التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة والفندقة 20 ألف متدرب ومتدربة يتم تأهيلهم على المهارات الأساسية في هذا القطاع الحيوي؛ لمواكبة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تقدم لهم المؤسسة 2202 ساعة تدريبية في الجانبين العملي والنظري، وذلك في برنامج السفر والسياحة خلال خمسة فصول لتزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال السفر والسياحة, والتوسع في توفير فرص تدريبية في المجال السياحي لتوطين الفرص الوظيفية.يُذكر أن برنامج السفر والسياحة يأتي ضمن عدد من التخصصات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال كلياتها ومعاهدها المتخصصة في مجال السياحة والفندقة التي بلغت 15 منشآت تدريبية أنشئت بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية توزعت في 4 كليات تقنية للبنين و 7 كليات تقنية للبنات, إضافة إلى تشغيل 4 كليات متخصصة بشكل كامل في السياحة و في إطار الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة يتم حاليًا تشغيل 7 معاهد وأكاديميات متخصصة بمختلف مناطق المملكة.من جهة أخرى أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة ضمن خططها المستمرة لبناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات, أن يكون البرنامج رافداً قوياً في دعم قطاع السياحة في المملكة من خلال تقديم محتوى شامل لتأهيل أبناء الوطن للعمل في هذا المجال الذي يشهد نمواً متزايداً، لما تملكه بلادنا من استقرار وأمان، وتنوع جغرافي وتاريخي وثقافي، وبالتالي مساهمتهم الفاعلة في التعريف بمنجزات الوطن المتنوعة.وأكد حرص المؤسسة العامة للتدريب التقي والمهني على حضور ومشاركة متدربيها في مثل هذه المحافل، وقال" ثقتنا عالية ولله الحمد بجودة مخرجاتنا، وشهد عام 2022 عدداً من الجوائز والاعتمادات من جهات محلية وعالمية لعدد من كليات السياحة والفندقة".يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل بشكل تكاملي مع عدة جهات ذات علاقة بسوق العمل لدراسة مختلف المسارات المهنية الجديدة والتخصصات المستقبلية، بهدف تصميم وتقديم برامج تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة.// انتهى //10:23ت م0046