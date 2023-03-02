اقتصادي / اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ(45)
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
مسقط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون خلال الفترة 1 - 2 مارس 2023م, اجتماعها الخامس والأربعين، بالعاصمة العمانية مسقط.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال, والموضوعات المعروضة أمام اللجنة، التي تحتوي على العديد من الموضوعات التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.
// انتهى //
10:26ت م
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