مسقط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون خلال الفترة 1 - 2 مارس 2023م, اجتماعها الخامس والأربعين، بالعاصمة العمانية مسقط.واستعرض الاجتماع جدول الأعمال, والموضوعات المعروضة أمام اللجنة، التي تحتوي على العديد من الموضوعات التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.// انتهى //10:26ت م0047