مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثله في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" وذلك في الغرفة التجارية بمكة المكرمة.وزار جناح الرئاسة أمس مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن عيد القرشي، مطلعاً على المعرض المصاحب الذي يحوي منشورات توعوية للزوار، وأدوات السلامة المستخدمة داخل المسجد الحرام والمرافق التابعة للرئاسة، كما تم تقديم عرض مصور يتناول توفير وسائل السلامة في المسجد الحرام من خلال تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من جميع المخاطر .وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة فايز بن عبدالرحمن الحارثي أن الرئاسة تحرص على التعاون التام في تطوير وسائل السلامة والتأكد من جاهزيتها داخل المسجد الحرام، لاًفتا إلى أهمية اليوم العالمي للدفاع المدني لما يقدمه من تثقيف وتوعية يستفاد منها في تقليل حجم الكوارث التي يتعرض لها الافراد وتجنبها وإزاله آثارها والحماية في حالات الطوارئ للخروج بأقل الاضرار.// انتهى //10:38ت م0050