تبوك 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدشن وكيل محافظ تيماء محمد بن متروك الزوين أمس, بمقر المركز الحضاري بالمحافظة، ‏فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، التي جاءت تحت عنوان " السلامة هدف ووقاية "، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بتيماء المكلف العقيد صياح بن حمد العنزي ومشاركة عدد من الدوائر الحكومية والأهلية بالمحافظة.واطلع الزوين على المعرض المُعد بهذه المناسبة، مستمعاً لشرح من قبل المختصين عن مكونات المعرض وبرامجه التوعوية والتثقيفية, كما قام بتكريم الجهات المشاركة، وتسلّم من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة درعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //10:40ت م0051