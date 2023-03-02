الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعقدت اللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ(101)، خلال الفترة من 28 فبراير - 2 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة سلطنة عمان وبحضور وفود دول مجلس التعاون وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها مشروع الموازنة التقديرية لمشاركة مجلس التعاون في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، كما جرى استعراض العديد من الملفات المالية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها.// انتهى //10:51ت م0052