نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.وبحث الجانبان سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات حيال التطورات في الأزمة (الروسية - الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //11:22ت م0061