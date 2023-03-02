الظهران 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسيشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في معرض الشرقية للكتاب، بصفته الشريك الثقافي للمعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الظهران أكسبو، خلال الفترة من 10 إلى 19 شعبان 1444هـ الموافق 2 إلى 11 مارس 2023م، عبر تنظيم برنامج ثقافي بعنوان "برنامج مركز إثراء الثقافي"، يضم أكثر من 140 فعالية متنوعة للكبار والصغار.وتتضمن فعاليات البرنامج الثقافي جلسات حوارية، وورش عمل، وشاشات تفاعلية، وتقنيات الواقع المعزز، وعروض أدائية للأطفال واليافعين، وتجارب عائلية تفاعلية جذابة، كما يقدم البرنامج 5 أمسيات شعرية، و30 ندوة حوارية، و25 ورشة عمل و5 جلسات نقاشية مع كتّاب وأدباء حازوا على جوائز متعددة في حقول أدبية مختلفة، بالإضافة إلى أمسية غنائية تتناول حب الكتب، ومؤتمر "أدب الطفل" الذي يستضيف مجموعة من الاختصاصيين.وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" عبد الله بن خالد الراشد، أن المركز يحرص على تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة، وتأتي الشراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض الشرقية للكتاب من منطلق حرص مركز إثراء على تعزيز هذه الشراكات التي تنهض بالقطاع الثقافي في المملكة وتسهم في إثراء المشهد الثقافي عبر سلسلة من البرامج وحلقات النقاش المثرية، حيث تعدّ هذه الشراكة امتدادًا لدور المركز وجهوده على مدار العام في تطوير المواهب وتمكين صناعة المحتوى في المملكة.// انتهى //11:43ت م0063