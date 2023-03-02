العلا 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسبعد رحلته التي استمرت 6 أشهر، وصل الرحالة الألماني جان روسي، البالغ من العمر 29 عاماً، أراضي المملكة ليتعرف على أهم وأبرز معالمها السياحية وثقافة المجتمع فيها، على متن دراجته الهوائية.وأوضح جان روسي أثناء حديثه لـ"واس" أن سبب اختياره للمملكة يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة، حيث زار في بداية رحلته منطقة نيوم التي قدم إليها عبر الاردن، مقضيًا فيها وقتاً ممتعاً بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، متوجها بعدها إلى محافظة العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.وأكد روسي أن المملكة بلد غني بالمواقع الطبيعة والسياحية المتنوعة التي لا يمكن حصرها خلال جولته، حاثناً الجميع على زيارتها والتعرف عليها، حيث يتميز مجتمعها بالكرم، والترحاب والمودة, مضيفاً أنه بعد الانتهاء من جولته سيواصل رحلته إلى السودان على متن سفينة من جدة، فيما ستكون وجهته النهائية هي جنوب إفريقيا.// انتهى //11:46ت م0064