لندن 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة مجلس اللوردات جميع الأحزاب السياسية في إقليم أيرلندا الشمالية إلى دعم اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الحكومة مع المفوضية الأوروبية لمعالجة القضايا العالقة ضمن بروتوكول بريكزيت.ونشرت نتائج تقرير علمي يثبت وجود صلة واضحة بين إزالة الغابات والانخفاض المحلي في معدلات هطول الأمطار، مبرزة مناشدة العلماء الشركات الزراعية والحكومات في مناطق حوض الأمازون والكونغو وجنوب شرق آسيا إلى زيادة الاستثمار في حماية الأشجار والنباتات الأخرى.وعرجت صحف الخميس على ارتفاع عدد ضحايا حادثة تصادم القطارين الأخيرة في اليونان إلى 43 شخصاً، وإعلان السلطات الأمنية اعتقال مسؤول في شبكة السكك الحديد للاشتباه في مسؤوليته عن الحادث.وتناولت تطورات الأوضاع الأمنية في قطاع غزة المحتل، مبرزة إغلاق المتاجر أبوابها في قرية هوارا أمس جراء الانتشار الكثيف للقوات الإسرائيلية، واعتقال قوات الأمن عدة أشخاص في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها المنطقة مؤخراً.وتابعت صحف لندن في متفرقات أخرى ردود الفعل عقب إعلان فوز مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية الأخير بنيجيريا، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الغرب وتأثيراته على الطبقة العاملة.// انتهى //11:48ت م0065