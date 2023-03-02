بغداد 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأولت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتماماً بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولقائه بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني وتأكيده على دعم العراق وسيادته ومساندته في إنهاء ملف النازحين والمهجرين العراقيين.وتناولت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التي طالب فيها وزراء حكومته بفتح وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء.وأشارت صحف الخميس إلى قيام وزارة المالية بفتح منافذ بيع للدولار بسعر الصرف الرسمي مباشرة للمواطنين للسيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وواكبت الصحف العراقية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد واعتداءات مستمرة على المواطنين في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني في أريحا.// انتهى //11:50ت م0066