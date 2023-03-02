ينبع 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدشن أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبد الرحمن الجهني, معرض صنّاع العطور بمدينة ينبع الصناعية بالواجهة البحرية.ويشارك في المعرض أكثر من ٦٠ علامة تجارية، تمنح الزوار تجربةً فريدةً في التسوق، على إطلالة البحر الأحمر.ويعد المعرض وجهةً لخبراء ومحبي العطور، بمشاركة أكبر الشركات والمصنعين، ويتيح للجميع تجربةً مميزةً في التسوق والاطلاع والاقتناء واكتشاف كل ما هو جديد في عالم العطور, ويمثل فرصةً لرواد الأعمال في مجال العطور لتقديم منتجاتهم والتعرف على كل جديد فيما يخص مجالهم, علماً بأن المعرض يستمر حتى 14مارس 2023م، ويستقبل زواره من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 من منتصف الليل.// انتهى //11:51ت م0067