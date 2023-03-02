الطائف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ١١ مساءً .ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:08ت م0071