الظهران 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسيشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، الذي يقام في المدة من 2 إلى 11 مارس المقبل، وتأتي مشاركة "المجمع" لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود في مجالات النشر العلمي، والاحتفاء باللغة العربية لدى الجمهور الحريص على المشاركة والحضور بفاعلية في معارض الكتاب, حيث يضم جناح المجمع, مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية -المرتبط تنظيميًّا بالمجمع- في هذا المعرض.ويتكون جناح المجمع من ثلاثة أقسام، الأول مخصص للتعريف بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وبرامجه ومبادراته المختلفة الهادفة إلى خدمة اللغة العربية في المسارات الأربعة التي يعمل فيها، وهي: "التخطيط والسياسة اللغوية"، و"الحوسبة اللغوية"، و"البرامج التعليمية"، و"البرامج الثقافية". والثاني مخصص لمركز الملك عبد الله للتخطيط والسياسات اللغوية؛ من أجل تسليط الضوء على أهدافه وجهوده في الحفاظ على اللغة العربية ودعمها ونشرها، أما القسم الثالث فهو مخصص لعرض إصدارات مركز الملك عبد الله للتخطيط والسياسات اللغوية، وذلك ضمن سلسلة من مشاركات المجمع المتنوعة في معارض الكتب الدولية.يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سبق أن شارك في عدد من معارض الكتب، وهي على التوالي: معرض المدينة المنورة للكتاب (يونيو 2022)، ومعرض الرياض الدولي للكتاب (أكتوبر 2022)، ومعرض جدة الدولي للكتاب (ديسمبر 2022).// انتهى //12:10ت م0073