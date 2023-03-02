مسقط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساستقبل رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم الفريق أول السير جيمس هوكنهول قائد القيادة الإستراتيجية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّاً.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:10ت م0074