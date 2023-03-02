القدس المحتلة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً، في بلدة إذنا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان: أن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة اذنا بالخليل، وسلمت إخطارات لهدم ستة منازل، ضمن عمليات الهدم المستمرة، التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية.في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي منع الفلسطينيين في بلدة حوارة بمدينة نابلس، والتي تعرضت لهجوم واسع من قبل المستوطنين قبل عدة أيام، من فتح محالهم التجارية، وترميم ما نتج من تدمير وحرق للمنازل والمحال التجارية على يد المستوطنين.// انتهى //12:16ت م0075