سياسي / رئيسة الحكومة التونسية تتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرتها الإيطالية
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
تونس 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
تلقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التونسية والتأكيد على دعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
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13:08ت م
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