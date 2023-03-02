تونس 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستلقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التونسية والتأكيد على دعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.// انتهى //13:08ت م0084