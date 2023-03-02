سكاكا 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأطلق رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع مبادرة "كن أكثر وعيًا", والتي تستهدف تعزيز الوعي الفكري لدى منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية.وأوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت أن المبادرة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز وتنمية الوعي والولاء والانتماء لولاة الأمر والوطن، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والوسطية ونبذ فكر التطرف.وتستعد الجامعة لتنفيذ عدد من الفعاليات المتنوعة تشمل ورشًا وندوات ومحاضرات وزيارات ومعارض ورسائل توعوية يشارك فيها أكثر من 60 متحدثًا.// انتهى //13:09ت م0085