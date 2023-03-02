عام / سمو محافظ جدة يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم , مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف .
واطلع سموه خلال الاستقبال، على عرضٍ موجز عن أعمال الإدارة، وما تم خلاله الفترة الماضية من ضبطيات وإنجازات .
وأشاد سمو محافظ جدة، بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية، مثمناً جهودهم في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن .
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13:24ت م
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