جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم , مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف .واطلع سموه خلال الاستقبال، على عرضٍ موجز عن أعمال الإدارة، وما تم خلاله الفترة الماضية من ضبطيات وإنجازات .وأشاد سمو محافظ جدة، بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية، مثمناً جهودهم في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن .// انتهى //13:24ت م0087