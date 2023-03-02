نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //13:24ت م0088