سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره الهولندي
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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13:24ت م
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