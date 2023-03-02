الكويت 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 4ر30 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7286 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18ر100 مليون سهم عبر 7641 صفقة نقدية بقيمة 3ر31 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5561 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 9ر30 مليون سهم عبر 2321 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 ملايين دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الأول 06ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر8123 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 2ر69 مليون سهم عبر 5320 صفقة بقيمة 6ر26 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر24 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5722 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 26 مليون سهم عبر 1991 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:37ت م0089