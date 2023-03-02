الرياض 10 شعبان1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم عبر الاتصال المرئي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في اتحاد الغرف السعودية كرّيم العنزي، وأعضاء اللجنة، بحضور عدد من وكلاء الوزارة.واستعرض الاجتماع 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات في السوق؛ أبرزها الرخصة المهنية، والرقابة، والتوطين ، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة لحلها، وتقديم التوصيات للتعامل معها، وإنجاز المتبقي منها خلال مدة شهرين.كما جرى استعراض المقترحات التطويرية لتعزيز شراكة اللجنة في التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة، والتوسع في أنشطة الذهب والمجوهرات.ويأتي هذا اللقاء ضمن 17 لقاءً سابقاً لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، ورصد 201 تحدياً على مستوى تلك اللجان، ومعالجة 73% من إجمالي تلك التحديات، بما يعزز من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات، ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:43ت م0092