بريدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، الدورة العلمية الموحدة، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ فهد التويجري .وبارك سموه انطلاقة الدورة العلمية الموحدة الأولى بالمنطقة ، مشيداً بجهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وما يقدمه من برامج توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم الشرعية المبنية على العقيدة الصحية والسليمة .واستمع سموه لشرح موجز من الشيخ التويجري عن أهداف الدورة التي تستهدف الدعاة والراغبين بالعلم الشرعي من الرجال والنساء، بما يحقق استفادتهم من العلم الشرعي الرصين المبني على العقيدة الصحيحة والسلامة الفكرية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذها في 14 موقعاً في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة، بمشاركة 18 داعياً و داعية، في 21 جامعاً ومسجداً، حيث تركز على عدد من المؤلفات الشرعية مثل كتاب لمعة الاعتقاد ومسائل الجاهلية وكتاب الصيام زاد المستقنع وتفسير قصار المفصل .// انتهى //13:55ت م0095