جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسدشّن محافظ القنفذة محمد بن عبد العزيز القباع اليوم، مشروعي تطوير الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي على مساحة إجمالية للمشروعين تقدر بـ 36 ألف متر مربع، فيما وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف متر مربع، بحضور وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وعمد الأحياء، ورجال الأعمال بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية القنفذة فايز بن معيض الشهري، أن مشروع تطوير الواجهة البحرية "الكورنيش الجنوبي" بالمحافظة يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، والذي يعد امتداداً لسلسة المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وبما يحقق نقلة نوعية في المحافظة نحو تحقيق المزيد من رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.وبين أن المشروع يشمل مسطحات خضراء وممشى رياضياً على البحر وألعاب أطفال وجلسات، بجانب منطقة تم تهيئتها للأسر المنتجة بما يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مشروع الملعب الرياضي يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، والذي يتميز بمدرجات للجمهور ومنصة شرفية .وخلُص الشهري في حديثه إلى أن محافظة القنفذة ستشهد أحد أهم مشاريع الأنسنة التي ستسهم في تحسين جودة الحياة، حيث وضع سعادة المحافظ حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 الف متر مربع، وستضم الحديقة جلسات ومسطحات خضراء ومنطقة ألعاب ومسرحاً للفعاليات.// انتهى //13:56ت م0096