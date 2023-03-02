نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:56ت م0118