كابل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 500 سلة غذائية في مديرية أزره بولاية لوجر في أفغانستان، استفاد منها 3,000 فرد, بواقع 500 أسرة من متضرري الفيضانات، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //15:03ت م0121