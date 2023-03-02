الخرطوم 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 600 حقيبة إيوائية, في وحدة باندغيو بمحلية القلابات الغربية التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.587 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.// انتهى //15:05ت م0123