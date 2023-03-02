مقديشو 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى توزيع 1.460 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 8.760 فردًا, بواقع 1.460 أسرة من متضرري الجفاف في جوبوين.يُذكر أنّ مشروع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف والنزوح في الصومال يأتي ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال, وتوفير المياه والإيواء للنازحين, والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة, عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة, لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //15:05ت م0124