مكة المكرمة في 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساستضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة, ممثلة في لجنة المقاولين والإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة, معرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2023 تحت شعار "السلامة هدف ووقاية", بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية والتعليمية والشركات وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.وقدّم المعرض الذي حضره مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء عبدالله القرشي، وعضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس، وأمين غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق وأعضاء لجنة المقاولين، طيفًا واسعًا من وسائل الأمان والسلامة وتهيئة المساكن والمكاتب والمدارس وغيرها بوسائل الإنذار والتنبيه من أخطار الحريق وغيره.وهدفت الفعالية إلى التوعية بمسببات الكوارث والحرائق والتعريف بالطرق الصحيحة للإنقاذ، والتعريف بالدور الجوهري للأجهزة الأمنية المشاركة في مكافحة المخاطر ومسبباتها.كما قدّمت العديد من الأركان التابعة للجهات العامة والخاصة عروضًا متنوعة، وكان من اللافت طائرة "درون" ضخمة عرضها ركن قوات الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وهي مختصة في الكشف عن المواد الخطرة والكيميائية، إلى جانب عدد من الأجهزة الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة والكيميائية، وأجهزة أخرى للبحث في انهيارات المباني، وكاميرات تلسكوبية وأجهزة الكشف عبر الذبذبات الصوتية، والكاميرات الحرارية، والكاميرات السلكية التي تصل إلى مدى 90 مترًا.وضمن الفعالية, نظّمت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ورش عمل في إطار معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، ومحاضرة بعنوان "السلامة هدف ووقاية"، ثم محاضرة بعنوان "أنظمة الوقاية والحماية من الحريق ودورها في تحقيق السلامة"، وجاءت المحاضرة التالية بعنوان "عناصر السلامة في المصاعد الكهربائية والاستخدام الآمن"، بينما قدمت أيضا محاضرة بعنوان "تحقيق السلامة الكهربائية".// انتهى //15:06ت م0125