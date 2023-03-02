الدوحة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسصعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.47 بالمئة، أي بمقدار 49.99 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 621.81 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 153 مليوناً و472 ألفاً و379 سهماً، بقيمة 503 ملايين و236 ألفاً و630.668 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16148 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 8 شركات أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //15:10ت م0126