جدة 10 شعبان 1444 هـالموافق 02 مارس 2023 م واسانطلقت في محافظة أضم اليوم النسخة الثانية من مهرجان العسل، الذي يمثل أيقونة المحافظة واحتفالاً يُعرض فيه النحالون مُنْتجاتهم من العسل الذي تتميز به المحافظة، وذلك لمدة خمسة أيام.ويُشارك في المهرجان عدد من العارضين بأنواع متميزة من العسل الذي تُشتهر به المحافظة وماجاورها: كعسل السدر، والسَمر، الظهيانة، والطلح، وغيرها من أنواع العسل.وأوضح محافظ أضم عبدالله الفيفي، أن المهرجان حقق نجاحات متواصلة في فعالياته وأنشطته وبرامجه المصاحبة من خلال ما خرج به في نسخته الماضية، ويحظى باهتمام ودعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتعزيز موارده، كما ينعكس على الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مما جعله عامل جذب سياحي وتراثي.// انتهى //15:12ت م0128