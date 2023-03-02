نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، ومفاوضات عملية السلام، والأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية.// انتهى //15:12ت م0129