الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوقّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، بهدف دعم تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات النباتية.ومثل "وقاء خلال التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن سعد الغامدي، ومن "استدامة" المدير العام للمركز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير.وأوضح المهندس الغامدي، أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفان، وسعيًا لتطوير التعاون بين طرفي المذكرة، وتعضيدًا لخدمة المجتمع, وتحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030", التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.وأكّد أنّ المذكرة تتضمن تشكيل لجنة من الطرفين لتنفيذ مجالات التعاون، والتي من أهمها المشاركة في الأبحاث والدراسات والتجارب في مجال الإدارة المتكاملة للآفات النباتية, بخاصة عنصر المكافحة الحيوية لتعزيز استدامة الزراعة، وتبادل الخبرات بين المركزين، والمشاركة في أنشطة نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير خدمات استشارية ودعم تقني؛ لتطوير وتنفيذ مجالات التعاون وتسخير الممكنات المتاحة.يُذكر أنّ مركز "وقاء" يواصل توقيع الاتفاقيات لتطوير العلاقة مع الجهات ذات المنفعة المتبادلة لتحقيق أهداف المركز وتسهيل الصعوبات من خلال التواصل خلال المرحلة الانتقالية لضمان استدامة الأمن الغذائي.// انتهى //15:31ت م0131