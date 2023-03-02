الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسيشهد أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث في يومه الأخير، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بعنوان "الهندسة والطريق إلى2030" مذكرات تعاون متنوعة تهدف إلى دعم القطاعات الهندسية إضافةً إلى جلسات علمية وورش عمل رئيسة.وأوضح أمين الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة خلال أعمال هذا المؤتمر وقّعت 7 مذكرات تعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، التي شملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجامعة المجمعة، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وعدد من الشركات المتخصصة.وأفاد أن جميع مذكرات التعاون تُركز على تأهيل الكوادر الوطنية الهندسية من طلاب وطالبات التخصصات الهندسية من خلال تقديم برامج تدريبية في المجالات الهندسية النوعية التي تتوافق مع سوق العمل، إضافةً إلى تمكين المهندسين والمهندسات ودعمهم من خلال زيادة مشاركتهم في القطاعات الهندسية، كما تهدف الهيئة من هذه المذكرات التعاون إلى تعزيز خدماتها الهندسية المقدمة للمستفيدين من الجهات والأفراد.وأشار إلى أن المؤتمر، وضمن أعماله في اليوم الثالث والأخير، استعرض أربع جلسات علمية في مسار العمارة والهندسة المعمارية ومسار الهندسة الصناعية جاءت بعنوان الكود السعودي والبناء المستدام، وبحوث العمليات وسلاسل الإمدادات، وأنسنة المدن بالإضافة إلى هندسة العوامل البشرية والسلامة المهنية, كما قدمت الدكتورة عبير العليان المستشار الأعلى لمساعد وزير الطاقة ورش عمل استعرضت فيها دور التخصصات الهندسية في مجال البترول، ودور المرأة السعودية في القطاع الهندسي في ظل الممكنات التي تتيحها رؤية المملكة 2030 تجاه المرأة السعودية.وأضاف العبداللطيف أن المؤتمر الذي تستضيفه الرياض حظي بحضور مميز من المختصين في المجالات الهندسية حيث نتطلع أن تسهم مخرجات المؤتمر وجهود هيئة المهندسين في دعم مسيرة القطاع الهندسي في المملكة.// انتهى //15:33ت م0132