الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنفذت كلية الملك فهد الأمنية اليوم, المشروع السنوي للسير الطويل الذي يعد أحد المشاريع السنوية، وذلك داخل حرم الكلية لمسافة 12 كم, بمشاركة مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج, ومنسوبي الكلية (العسكريين) وطلبتها من القسم المتوسط والقسم النهائي من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، ودورة الضباط الجامعيين52.وتهدف إقامة مثل هذه المشاريع إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى التدريبي واللياقي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة وتعويدهم على تحمل المشاق وطوارئ العمل الذي هو جزء من طبيعة الرجل العسكري.// انتهى //16:27ت م0150