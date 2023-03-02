الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأجرت مدينة الملك فهد الطبية ممثلة بمركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب أكثر من 20 عملية نوعية لزراعة منظم قلب (بدون أسلاك) بنجاح لمرضى سعوديين لعام 2022م دون وجود أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية على الحالة الصحية للمرضى.وتعد هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية في مجال منظمات زراعة القلب الكهربائية حيث تتميز عن غيرها بعدم وجود أسلاك مرتبطة بالقلب.وأوضحت المدينة بأن هذا النوع من العمليات يتم من خلال عمل قسطرة بسيطة في الفخذ، ويزرع الجهاز في القلب, مشيرة إلى اعتماد مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية مركزًا تدريبيًّا تعليميًّا عاليًا في زراعة هذه التقنية من خلال استقبال طلبات الأطباء المتخصصين لحضور الدورات التدريبية لتعلم هذا النوع من الزراعات، حيث لا توجد هذه التقنية إلا في بعض المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بمثل هذه الدورات المتقدمة.يذكر أنه استضيف طبيبان من كبار أطباء سويسرا لحضور ورشة عمل لتعلم زراعة هذا النوع من المنظمات الكهربائية للقلب، وزرعوا عددًا من الأجهزة للمرضى. والمركز الآن في طور تقديم هذه الدورات التدريبية لأطباء آخرين من عدة دول حول العالم في أوروبا مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وهناك جدولة لحضور تلك الدورات التدريبية, إضافة إلى تدريب الاستشاريين السعوديين المتخصصين في كهربائية القلب على هذه التقنية وكذلك أطباء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى.// انتهى //16:32ت م0153