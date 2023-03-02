المنامة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,929.80 بانخفاض قدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.82 بانخفاض قدره 1.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و69 ألفًا و332 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و311 ألفًا و377 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.// انتهى //16:39ت م0154