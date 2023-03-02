العلا 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأكد رئيس قطاع السياحة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، أن "كأس العلا للهجن" الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، سيربط الماضي بالحاضر في تجربة مميزة تسلط الضوء على الأهمية الثقافية والرياضية للهجن في العالم العربي.وتستضيف محافظة العلا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2023، هذا الحدث الاستثنائي في "ميدان العلا للهجن"، الذي سيقدم جوائز مالية قياسيّة هي الأعلى في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال، وسيشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتزامنة مع انطلاقته كجزء من فعاليات "لحظات العلا", ويتضمن 6 أشواط من سباق الماراثون تبلغ جوائزه 960 ألف ريال لكلّ شوط، وسلسلة من "السباقات التراثية" مكوّنة من 8 أشواط بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 51.2 مليون ريال ، بالإضافة إلى شوطين من "سباقات النخبة" بجوائز تبلغ 12 مليون ريال لكلّ شوط, ويسشهد منافسة أكثر من 40 مطية سيتم اختبار قدراتها وسرعتها وتحملها على أرض محافظة العلا وموروثها الطبيعي والثقافي الذي لعبت الهجن فيه دورًا رئيساً يمكن رؤيته من خلال الرسومات والنقوش الصخرية المنتشرة في مختلف أرجائها، مما يوضح العلاقة الفريدة بين الإنسان والهجن والتي لا تزال مهمة جدًا لشعوب الجزيرة العربية في الوقت الحاضر.وقال جونز: "وجودك في العُلا سيجعلك تشاهد العلاقة الوطيدة بين الهجن والمنطقة، فالهجن مرتبطة بشكل وثيق بالعالم العربي وتستخدم كرمز للإشارة إليه, وكأس العلا للهجن يحتفي بهذا الرابط وبرياضة سباق الهجن على أرض إحدى أجمل المناطق في المملكة وأكثرها ملاءمة لهذا الحدث، ويعد تكريمًا لها ولأهميتها, كما يعد احتضان النسخة الأولى من الكأس علامة فارقة بالنسبة للعلا كوجهة ونتطلع لاستضافتها والنجاح في تقديمها بالشكل الأمثل".فيما قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي : "منذ القرن السابع ورياضة سباق الهجن تجذب الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، حيث رسخت مكانتها رياضةً وهوايةً وطنية, لافتاً النظر إلى الترحيب الكبير بفكرة إقامة هذا الحدث الفريد من نوعه في محافظة العلا الجميلة وبمزجه للماضي والحاضر مع التركيز على الهجن ورياضة سباق الهجن.وأضاف: "مع إقامة المملكة لمختلف الأحداث الرياضية وترحيبها بالجميع من مختلف أنحاء العالم فمن المهم الحفاظ على هويتنا وتقاليدنا التي نفخر بها ونقلها من جيل إلى آخر في ظلّ استمرار رحلة التطور التي يمر بها وطننا الغالي برؤية ودعم وقيادة سمو ولي العهد حفظه الله".ويقام كأس العلا للهجن بهدف إبراز وتطوير رياضة الهجن رياضةً عريقةً وعنوانًا لإرث المملكة وثقافتها، وتعزيزاً لأصالة العلا وما تمتلكه من تاريخ مليء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعية الخلابة المذهلة. وليكون بمثابة تتويج لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة، وتأكيد عراقة هذه الرياضة وأصالتها وتاريخها الغنيّ, إذ سيتضمّن هذا الحدث المميّز عددًا من الفعاليات بالإضافة إلى قرية تراثية تقدّم لزوّارها تجربة فريدة عبر محال التجزئة والتحف الحرفية والمأكولات الشهيّة المستوحاة من العلا, وسيكون الحدث فرصة نادرة لمحبّي تصاميم الأزياء للظهور بكامل أناقتهم وتصاميم ملابسهم المميزة التي تحاكي هذا الحدث وجمال العلا وطبيعتها الخلّابة.يذكر أن كأس العلا للهجن يعد إحدى الفعاليات الرياضية ضمن فعاليات "لحظات العلا" الذي يتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة، ومنها الفعاليات الرياضية التي يعد أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق درب العلا، وطواف السعودية.// انتهى //16:57ت م0158