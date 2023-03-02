جنيف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي في مقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون بجنيف اليوم, بسفراء بعثات دول المجلس المندوبين الدائمين لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبيان استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة التام لتلبية احتياجات البعثة كافة، بما يخدم ويعزز تعاون البعثات الخليجية في مجالات حقوق الإنسان.// انتهى //17:05ت م0163