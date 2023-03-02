الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأعلن المتحف الوطني اليوم، عن حزمة من البرامج، وورش العمل التي سيقدمها خلال شهر مارس؛ كتجربة ثقافية مميزة لزوّاره، والتي ستشتمل على 7 لقاءات ثقافية حوارية، وأربع ورش عمل، بالتعاون مع دار" فان كليف أند آربلز" وهي: "اصنع جواهرك، اصنع صندوق كنزك، وحفر الخشب بالنقوش التقليدية بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية ".وتتضمن اللقاءات السبعة التي سيقدمها المتحف لقاء " الوقت في الشعر والعلوم" للغوص في هذه العوالم وأسرارها، و " لقاء جمال المملكة الطبيعي: كنوز ومغامرات " الذي يُسلط الضوء على حضور المملكة الطبيعي والتنوع الحيوي الذي تمتلكه، ويقرأ تأثير هذه الطبيعة على مشهد المملكة الفني، ولقاء "أسرار الجواهر " الذي يستعرض تاريخ الجواهر من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، وآخر بعنوان "فلورا في فنون المجوهرات" الذي يسلط الضوء على كتاب "فلورا "، الذي نشره متحف الفنون الزخرفية في باريس بالشراكة مع مدرسة " ليكول " لفنون صياغة المجوهرات، عن أسرار مجموعة من المجوهرات التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا.وفي فعالية " قصص وقصائد الحب " المستوحاة من أشهر قصص الحب مثل " قيس وليلى " و " عنترة وعبلة " ممزوجةً بالشعر والألحان الموسيقية، حيث يستمع الحضور لقصص الحب المعاصرة في أمسية تديرها سناء السعد، وتستضيف الشاعرة فتحية عجلان.كما يحتضن المتحف الوطني عدة ورش عمل تستهدف الأطفال والكبار، ففي ورشة "اصنع جواهرك" وهي مخصصة لتعليم الأطفال مبادئ تصميم مجوهراتهم الأولى، حيث يختار الطفل نموذجاً من بين النماذج المعروضة للتصميم، مستعينين بكل الإلهام من حولهم المتمثل في الفسيفساء، وأحجار الراين، والشرائط والريش، لتنفيذ تحفتهم الفنية، وأخرى بعنوان " اصنع صندوق كنزك " التي سيبدأ الأطفال من خلالها في اكتشاف صانعي الساعات ومصدر إلهام مصمميها، ثم يطبقون تصاميمهم على ساعة خشبية حقيقية يمكنهم تعليقها على حائط غرفتهم.وسيكون الزوار على موعد مع ورشة بعنوان "حفر الخشب بالنقوش التقليدية", حيث ستأخذ المشاركين بجولة على النقوش الموجودة بالمتحف؛ ليتعلموا أنواع النقوش التقليدية، وكيفية رسمها ونقشها على قطعة خشبية باستخدام أدوات الحفر التقليدية، أما ورشة "نحت الخشب بالنقوش " فسيدخل المشارك في جولة ملهمة داخل المتحف الوطني يتعلم خلالها الكتابة التقليدية، وكيفية النحت على الخشب باستخدام أدوات النحت التقليدية.وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج التي ينظمها المتحف الوطني، مستهدفاً مختلف شرائح المجتمع عبر الأنشطة التفاعلية؛ ومنها: العروض الحية، وورش العمل، والجلسات الحوارية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالمناسبات الوطنية، بهدف توفير محتوى ثقافي جذاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة لزوّاره.// انتهى //17:11ت م0169