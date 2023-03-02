نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بنظرائه، الكندية ميلاني جولي، والبرازيلي ماورو فييرا، والأرجنتيني سانتياجو كافيرو، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الوضع في ليبيا، والأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية.// انتهى //17:23ت م0170