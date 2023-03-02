القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه ليصل إلى 1.082 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.4 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.61% ليبلغ 16846.79 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.03% مسجلاً 3058.88 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.25% لينهي التعاملات عند مستوى 4534.76 نقطة.// انتهى //17:24ت م0171