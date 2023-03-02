القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأدانت جامعة الدول العربية بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، أن القوانين الإسرائيلية تأتي في إطار مواصلة حكومة الاحتلال سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديداً أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.كما طالب السفير أبو علي، المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة بحقوق الإنسان، بضرورة العمل بقوة لإرغام إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية.// انتهى //17:24ت م0172