الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساختتم المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث أعماله التي تناولت ستة مسارات، تضمنت التخصصات الهندسية الرئيسة، وذلك طوال أربعة أيام في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023 م، ولاقى نجاحًا غير مسبوق من حيث عدد الحضور والمشاركين.وشهدت قاعات المؤتمر تقديم 200 ورقة علمية، ومشاركة 48 متحدثاً يمثلون 25 دولة، فيما شاركت أكثر من 50 شركة هندسية في المعرض الهندسي المصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي.وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين وجهات حكومية وخاصة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة البلدية والقروية في مجال تقديم الدراسات والأبحاث في المجالات الهندسية والبيئية والعمرانية.بدوره أشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف بدور المهندسين الأكفاء العاملين في القطاعات الهندسية من أبناء المهنة، مؤملاً أن تتعمق الشراكة بين الهيئة السعودية للمهندسين والشركات الهندسية، وترقى إلى مستوى الإسهام بتدريب المهندسين حديثي التخرج وتوظيفهم وإتاحة التطبيق لهم في المجالات الهندسية كافة.// انتهى //17:26ت م0173