حائل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة ‏غدًا ،حفل السباق السابع عشر لميدان الفروسية على كأس إمارة المنطقة‏ ومبلغ (120) ألف ريال وكأس الشيخ علي الجميعة رحمه الله ومبلغ (100) ألف ريال وأربع سيارات وذلك بميدان الفروسية ‏بالمنطقة.‏وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، ‏أن السباق يتكون من ستة أشواط مسافتها 1600متر باستثناء الشوط الثالث والرابع 2000 متر، مشيرًا إلى أن الشوط الأول وجائزته "سيارة" مفتوح للخيول العربية، والشوط الثاني جائزته‏‏"سيارة"مفتوح مواليد 2020م أفراس، والشوط الثالث جائزته "سيارة" فيما ‏خصص الشوط الرابع وجائزته "سيارة" مفتوح الدرجات أفراس، فيما سيكون الشوط ‏الخامس على "كأس الشيخ علي الجميعة رحمه الله" مفتوح الدرجات مواليد 2020م"، والشوط السادس على "كأس إمارة منطقة حائل"مفتوح الدرجات.// انتهى //17:26ت م0174