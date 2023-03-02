رياضي / سمو أمير حائل يرعى حفل سباق ميدان الفروسية (17) على كأس إمارة المنطقة
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
حائل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة غدًا ،حفل السباق السابع عشر لميدان الفروسية على كأس إمارة المنطقة ومبلغ (120) ألف ريال وكأس الشيخ علي الجميعة رحمه الله ومبلغ (100) ألف ريال وأربع سيارات وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.
وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من ستة أشواط مسافتها 1600متر باستثناء الشوط الثالث والرابع 2000 متر، مشيرًا إلى أن الشوط الأول وجائزته "سيارة" مفتوح للخيول العربية، والشوط الثاني جائزته
"سيارة"مفتوح مواليد 2020م أفراس، والشوط الثالث جائزته "سيارة" فيما خصص الشوط الرابع وجائزته "سيارة" مفتوح الدرجات أفراس، فيما سيكون الشوط الخامس على "كأس الشيخ علي الجميعة رحمه الله" مفتوح الدرجات مواليد 2020م"، والشوط السادس على "كأس إمارة منطقة حائل"مفتوح الدرجات.
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