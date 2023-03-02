الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، دعماً تمثّل في تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية ذات أعلى المواصفات والمعايير؛ رفعاً لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية في 6 محافظات يمنية وهي: محافظة مأرب، ومحافظة عدن، ومحافظة شبوة، ومحافظة حضرموت، ومحافظة المهرة، ومحافظة تعز.ويتضمن الدعم تنفيذ برامج تدريبية في المجال الإسعافي في اليمن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الحملات الصحية والخدمات الطبية الطارئة من خلال التوعية بالأمراض، والإسعافات الأولية، والبرامج الوقائية، وحملات التطعيم، وتأهيل القدرات اليمنية المختصة في مجال الصحة من خلال توعية وتأهيل أفراد المجتمع بالبرامج الإسعافية المجتمعية، والبرامج الطبية التخصصية، وأتمتة الأعمال وتطوير إجراءات قطاع الصحة وتوضيحها في مجال الخدمات الإسعافية لدى اليمن. ويأتي الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، توحيداً لجهود الجهات السعودية والدعم الذي تقدمه للجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، ودعماً لقدرات المراكز والمستشفيات في المحافظات اليمنية.ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع المهم تمثّل في 31 مشروعاً ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعماً لـ17 مركزاً طبياً عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية.وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة الذي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في الجمهورية اليمنية بشتى القطاعات، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.ويعد المشروع من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، حيث يشمل المشروع بناء مستشفى تعليمي متكامل بسعة 110 أسرة، وتبلغ مساحة مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة مليون متر مربع، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.كما تتضمن مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، والذي يأتي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،تحقيقا لإستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنوياً، ويشمل على (14) عيادة نوعية، والذي يقدم خدماته مجاناً لكافة المرضى.وتشمل العيادات في المستشفى عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادةالعظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز القلب والمختبر والصيدلية.ويأتي مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مستشفى عدن العام للمساهمة في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظةعدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا،حيث وفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة على مشروع توريد معدات طبية وأجهزة لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري بعدن، ومشروع توفير معدات طبية وأجهزة لمركز سحب الدم بعدن؛ تسهيلًا وتسريعًا لحصول جميع الأهالي على الرعاية الطبية اللائقة، وكذلك تجهيز مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر بمعدات طبية وأجهزة متنوعة بلغ عددها 62 جهازاً ومعدة.كما تشمل على مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي في سقطرى المجهّز بـ 49 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل لمركز عمدهن الصحي بسقطرى، إذْ جرى توفير 30 جهازا ومعدة وأدوات طبية، ومشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة، ومشروع إنشاء مركز الغسيل الكلوي بالمهرة الذي جُهِّزَ بـ 83 جهازا ومعدة وأداة طبية.ووفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية لنقل المصابين والحالات الحرجة التيتحتاج إلى تدخل طبي في محافظات مأرب وسقطرى وحضرموت وحجة والجوف.وتسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقطاع الصحة في رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، وتوفير احتياجات القطاع الصحي تعزيزاً لجاهزية المنشآت الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (224) مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في(7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافةإلى البرامج التنموية.// انتهى //17:42ت م0175